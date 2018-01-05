Захарова оценила начало прямого диалога между Сеулом и Пхеньяном

Прямой диалог между Сеулом и Пхеньяном поможет снижению напряженности на Корейском полуострове, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Приветствуем, что состоялись первые контакты между Сеулом и Пхеньяном», – приводит ее слова ТАСС.

Республика Корея и КНДР в среду восстановили линию специальной связи в деревне Пханмунджом на совместной границе.

В пятницу стало известно, что КНДР и Республика Корея на следующей неделе проведут переговоры на высоком уровне. Это произойдет впервые с декабря 2015 года.

Тем временем американский президент Дональд Трамп счел своей заслугой переговоры между Южной Кореей и КНДР.