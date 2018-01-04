Трамп счел своей заслугой переговоры Сеула и Пхеньяна

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал переговоры между Южной Кореей и КНДР.

На своей странице в Twitter Трамп отметил, что «кто-то действительно полагает, что переговоры и диалог между КНДР и Южной Кореей сейчас бы происходили, если бы я не был тверд, силен и не желал задействовать нашу полную «мощь» против Севера».

По словам Трампа, «переговоры – хорошее дело».

Напомним, представители Южной Кореи и КНДР провели второй за сутки телефонный разговор по восстановленной в среду «горячей линии» в Пханмунджоме.

Добавим также, что Трамп любит приписывать себе и своей стране заслуги в исторических событиях. Так, ранее он говорил, что Соединенные Штаты одержали победу в двух мировых войнах и «поставили коммунизм на колени». Он также похвалил себя за обстрел Сирии в апреле, назвав «прекрасными» 59 американских ракет, выпущенных по САР. В Совфеде даже советовали Трампу присвоить США разгром Наполеона.