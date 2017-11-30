На Украине рассказали о планах взорвать российский газопровод

В 2014-2015 годах на Украине на государственном уровне планировали подрыв газопровода, идущего в Европу, сообщил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц страны Юрий Грымчак.

«Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю», – сказал Грымчак в эфире телеканала Zik. Его слова передает РИА «Новости».

Он считает, что газовая магистраль, идущая через территорию Украины, является одним из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе.

Украинский замминистра отметил, что Россия «делает все, чтобы построить в обход Украины газопровод».

Киев ранее не раз пытался заверить, что Украина является надежным транзитерем газа. В то же время в России предупреждали о рисках транзита голубого топлива через украинскую территорию.