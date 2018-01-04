В Чечне ликвидирован убийца главы отделения полиции

Министр внутренних дел Чеченской Республики Руслан Алханов сообщил о ликвидации мужчины, расстрелявшего начальника отделения полиции села Автуры.

«При задержании он оказал сопротивление и был уничтожен ответным огнем», – рассказал Алханов РИА «Новости».

Алханов отметил, что полицейские и военнослужащие Росгвардии выяснили, где находится подозреваемый, и блокировали его на окраине селения.

Участники спецоперации не пострадали.

За убийство главы отделения полиции разыскивался 27-летний житель Автуры Хамзат Баймурадов, у которого уже была судимость. Ранее мужчина работал в правоохранительных органах республики.