В Чечне убит начальник сельского отдела полиции

В Чечне убит начальник отделения полиции села Автуры Шалинского района Абубакар Устарханов, сообщил представитель МВД по республике.

В региональном МВД уточнили, что преступник выстрелил полицейскому в спину, когда тот выходил из продовольственного магазина. Устарханов скончался от полученных ранений, передает РИА «Новости».

«По имеющейся оперативной информации, нападение совершил ранее осужденный уроженец Шалинского района 1990 года рождения. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-поисковых мероприятий по задержанию подозреваемого в нападении», – сообщили в пресс-службе МВД по Чечне.

По словам источника в правоохранительных органах республики, нападение на Устарханова в магазине совершил житель села Автуры Баймурадов. Он целился Устарханову в голову. Затем взял оружие Устарханова и скрылся на автомобиле Toyota Camry, принадлежавшего убитому. Через некоторое время машину обнаружили на окраине села.

Источник также сообщил, что подозреваемый в совершении преступления ранее работал в правоохранительных органах республики, имеет высшее юридическое образование.

Ведутся усиленные поиски подозреваемого в нападении, задействованы значительные силы полиции.

По данным Telegram-канала Direcorate 4, подозреваемый – Хамзат Баймурадов, ранее работавший сотрудником МВД – в 2011 был обвинен в пособничестве НВФ – на полученные от боевиков деньги Хамзат приобретал и передавал им обмундирование.