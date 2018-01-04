Белый дом посоветовал американцам переживать за психическое состояние Ким Чен Ына

Гражданам Соединенных Штатов следует беспокоиться за психическое состояние лидера КНДР Ким Чен Ына, который за последние годы многократно выдвигал угрозы, тестируя ракеты, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Наш президент не струсит, не будет слабым и будет делать то, что обещал: защищать американцев», – передает ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать заявление Трампа о том, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына.

Репортер спросил, «стоит ли американцам беспокоиться за психическое состояние президента» США, так легко рассуждающего о ядерном оружии.

Тем временем помощник Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил в интервью радиостанции «Голос Америки», что советники президента США готовы предложить ему различные способы разрешения ситуации на Корейском полуострове, в том числе военные меры, предполагающие проведение «денуклеаризации КНДР без согласия Пхеньяна».

Между тем, по словам Макмастера, «пока существует возможность того, что режим в Северной Корее поймет, что продолжение программ создания ядерного оружия и ракет приведет в тупик».

Генерал также обвинил Пхеньян в сотрудничестве с Тегераном при разработке баллистических ракет. «Если вы посмотрите на историю Северной Кореи, то [увидите, что] не было ни одного вида вооружений, которое северокорейцы не передали бы [другим странам]», – утверждает помощник Трампа по национальной безопасности.

Напомним, в среду лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

Между тем, как отмечала газета ВЗГЛЯД, первые шаги по улучшению отношений между Пхеньяном и Сеулом заставляют Вашингтон нервничать.