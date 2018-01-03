Умер лидер мормонов Томас Монсон

В США во вторник скончался глава Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, лидер мормонов Томас Монсон.

«Президент Томас Спенсер Монсон, 16-й президент Церкви, скончался 2 января, в своем доме в Солт-Лейк-Сити. Ему было 90 лет», – сообщается на официальном сайте Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Монсон стал президентом церкви в 2008 году, после смерти своего предшественника Гордона Хинкли. Ранее он был первым советником президента Хинкли на протяжении 13 лет, и 45 лет служил советником трех других президентов церкви мормонов. В возрасте 36 лет Монсона посвятили в апостолы, и он вошел в состав руководящего органа Церкви - Кворум 12 апостолов.