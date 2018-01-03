ЦИК собрался подать на себя в суд

Центризбирком России на очередном заседании постановил обратиться в Верховный Суд с заявлением об отмене постановления ЦИК.

28 декабря ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента России Александра Чухлебова. Однако впоследствии ЦИК узнал о том, что у Чухлебова есть вид на жительство на территории иностранного государства, сообщается на сайте ЦИК. Именно это послужило поводом для возможной отмены постановления через суд.

В конце декабря ЦИК рассказал, кто из кандидатов собрал наибольшую сумму на выборы.

Напомним, президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года.