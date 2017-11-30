ЦИК рассказал, кто из кандидатов собрал наибольшую сумму на выборы

Больше всего средств для предвыборной кампании к середине недели поступило в избирательный фонд телеведущей Ксении Собчак – около 19,5 млн рублей.

Порядка 10 млн рублей имеют фонды Бориса Титова и Григория Явлинского, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центризбиркома.

Размер фонда Сурайкина составил к середине недели 350 тыс. рублей, избирательный счет Жириновского имеет 1 рубль 20 копеек.

Из средств избирательного счета кандидаты имеют право оплачивать свою предвыборную кампанию. Предельная сумма всех расходов кандидата из средств избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 млн рублей.

Напомним, избирательная кампания в России официально стартовала 18 декабря. Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.