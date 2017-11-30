Военные из США породили антиамериканские настроения в Германии

Жители бывшего ГДР относятся к военным из США скептически и с «нескрываемым антиамериканизмом», пишут немецкие СМИ.

НАТО перебросило в Восточную Германию дополнительные войска и проводит там учения, однако местные жители этому не рады, пишет Potsdamer Neuste Nachrichten, передает RT.

По мнению автора статьи, поляки приветствуют американских военных радушно, тогда как немцы относятся к ним скептически. Жителям бывшего ГДР свойственен «нескрываемый глубоко укоренившийся антиамериканизм».

В свою очередь, США пытаются наладить контакт с местным населением, зная об отношении к их войскам. Американцы пытаются понравиться жителям Восточной Германии с помощью встреч с ними и концертов военных ансамблей, пишет автор.

Автор статьи отмечает, что учения НАТО связаны со страхом стран Восточной Европы, а также Прибалтики перед агрессией со стороны России. Он связывает такое отношение с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины.

Переброска войск НАТО ведется через Бранденбург. Премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке не согласен с таким положением дел, и не рад непрошенным гостям из США.

«Я не буду махать им рукой с тротуара», – заявил Войдке. Политик уверен, что от передвигающихся по территории Восточной Германии танков пользы не будет, и настаивает на диалоге.

Премьер-министр Бранденбургской земли отмечает, что на Германии лежит особая историческая ответственность за поддержание диалога с Россией, напоминая, что без согласия Советского Союза ФРГ и ГДР не объединись бы. «Мы об этом слишком быстро забыли», – посетовал Войдке.

Страны Североатлантического альянса регулярно проводят учения недалеко от границ России. Напомним, в конце октября в Латвии завершились военные учения НАТО «Серебряная стрела – 2017». В них приняли участие более 3500 военнослужащих из 12 стран.