Действующий президент Финляндии выиграл выборы с 50-процентным отрывом

Министерство юстиции Финляндии после подсчета 100% голосов объявило итоги президентских выборов.

Действующий президент Саули Ниинисте участвовал в выборах как независимый кандидат. Он одержал победу, набрав 62,7% голосов избирателей, передает РИА «Новости».

Его ближайшие соперники, Пекка Хаависто («Союз «зеленых») и Лаура Хухтасаари («Истинные финны»), набрали 12,4% и 6,9%, соответственно, передает ТАСС.

Ниинисте заявил, что «не видит причин к изменению политики в отношении России». По его словам, у России и Финляндии «разные точки зрения на Украину, Крым», но главное – это «хорошие добрососедские отношения».

Победу на выборах он счел свидетельством того, что «народ Финляндии доволен, той линией», которую представляет Ниинисте, поэтому «не следует делать изменения только ради изменений».

«Мы следим за происходящим в стране, и к любым изменениям страна должна быть готова», – заявил Ниинисте.

«Великолепно ощущать себя президентом великолепной страны, – заявил он. – Мы являемся самой стабильной страной, это дорогого стоит».