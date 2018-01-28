Президенту Финляндии предрекли победу на выборах в первом туре

Действующий президент Саули Ниинисте может выиграть президентские выборы уже по итогам первого тура, считают эксперты.

«Я считаю крайне вероятным, что после подсчета предварительных голосов мы узнаем о победе Ниинисте. Скорее всего, его изберут уже в первом туре, если распределение предварительных голосов хотя бы в общих чертах будет соответствовать результатам экзитполов», – приводит портал Yle слова профессора политологии Хейкки Палохеймо из университета Тампере.

Он отметил, что половина голосов уже была отдана на предварительных выборах. По мнению Палохеймо, действующий президент получит больше половины предварительных голосов.

Эксперт, который изучает уровень поддержки на выборах, заявил, в свою очередь, что Ниинисте не наберет так много голосов.

Глава исследовательского центра Taloustutkimus Яри Паюнен заявил, что уровень предварительной поддержки Ниинисте составит 47-48%, но в день голосования он «доберет» голосов и сможет превысить 50%.

Напомним, в воскресенье проходят президентские выборы в Финляндии.