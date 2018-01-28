В Финляндии началось голосование на президентских выборах

В воскресенье в Финляндии открылись избирательные участки на голосовании на выборах президента, сообщает министерство юстиции страны.

Участки открылись в 10.00 мск (9.00 по местному времени), закроются они в 21.00 мск. Голосование проходит в 13 избирательных округах. Правом голоса обладают 4,5 млн граждан, досрочно проголосовали 36,7% избирателей, передает РИА «Новости».

Все граждане, у которых есть избирательное право, получили на домашний адрес письмо с двумя избирательными карточками на случай, если выборы пройдут в два тура.

На участке для голосования граждане должны предъявить документ, удостоверяющий личность, –паспорт, удостоверение личности или водительские права. На участках граждане получают бюллетень для голосования.

Главным претендентом на победу на выборах считается действующий президент Саули Ниинисте.