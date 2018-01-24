Россиянка признана «Мисс бикини мира»

Уроженка Новосибирска Дарья Хохлова в рамках конкурса «Мисс Туризм – 2018», который проходил в Малайзии, завоевала титул «Мисс бикини мира».

Об этом она сообщила в своем профиле в Instagram, добавив, что в основном конкурсе вошла в топ-15 самых красивых девушек.

Публикация от hohlovadasha (@hohlovadasha) Янв 27, 2018 at 8:49 PST

На конкурс «Мисс Туризм – 2018» она отобралась как победитель регионального отбора. Она работает моделью, учится в вузе.

Публикация от hohlovadasha (@hohlovadasha) Янв 25, 2018 at 10:20 PST

Победителем конкурса стала Андреа Катерина Гутьеррес из Колумбии, передает РИА «Новости».