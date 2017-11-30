Лобков пришел на Тверскую в образе Сталина

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков пришел на Тверскую улицу в центре Москвы в образе Иосифа Сталина.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист Александр Коц, который опубликовал фотографию Лобкова.

На Маяковке Павел «Джугашвили» Лобков. У вас, как говорится, ус отклеился. Подробности очередного Навальнинга у меня на канале https://t.co/xS8LeSKG4d pic.twitter.com/Q8cUXaduB5 — Александр Коц (@sashakots) 28 января 2018 г.

На Тверской улице в воскресенье проходит несанкционированная акция блогера Алексея Навального.

Отметим, что в апреле 2017 года Павел Лобков был задержан в центре Москвы в костюме мужского полового органа.