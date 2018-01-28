В йеменском Адене сепаратисты захватили госучреждения

Сепаратисты в городе Аден на юге Йемена захватили госучреждения, в том числе штаб-квартиру правительства, суд и военный лагерь, сообщил источник в городе.

Столкновения между сторонниками отделения Южного Йемена и силовиками в воскресенья произошли после истечения срока ультиматума в адрес правительства. Сепаратисты требовали отставки правительства и формирования нового, передает РИА «Новости».

В итоге вооруженные формирования переходного совета захватили комплекс зданий суда, генеральный секретариат правительства, военный лагерь Джебель Хадид. В результате боестолкновений пострадали не менее девяти человек, двое из которых в критическом состоянии. Закрыт аэропорт Адена в связи с создавшейся ситуацией.

Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией призвала все политические силы проявить сдержанность в связи с ситуацией в Адене.

В сентябре 2016 года сообщалось, что йеменское правительство собирается переехать из своей штаб-квартиры в Эр-Рияде в Аден.