Познер прокомментировал запрет фильма «Смерть Сталина»

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию с запретом британского сатирического фильма «Смерть Сталина», заявив, что нельзя отзывать прокатное удостоверение, если в картине нет нарушений законодательства.

«Фильма я не видел и не особо им интересуюсь, поэтому ничего по сути сказать не могу. Выскажу лишь точку зрения, что если в каком-либо фильме нет нарушений законодательства, не может быть оснований для лишения его прокатного удостоверения», – приводятся слова Познера на официальном сайте телеведущего.

По его словам, не может быть причиной отзыва тот факт, что фильм кому-то не нравится или вызывает возмущение.

Напомним, у британского фильма «Смерть Сталина» отозвали прокатное удостоверение. При этом несколько дней московский кинотеатр «Пионер» показывал этот фильм. С 27 января показы комедии все-таки отменили.