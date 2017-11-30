Кинотеатр «Пионер» заявил о прекращении показов «Смерти Сталина»

В московском кинотеатре «Пионер» заявили, что прекращают с 27 января показы комедии «Смерть Сталина», у которой Минкульт отозвал прокатное удостоверение.

«Дорогие друзья, по независящим от нас причинам с 27 января кинотеатр «Пионер» вынужден прекратить показы фильма «Смерть Сталина». Деньги за билеты будут всем возвращены», – говорится на странице кинотеатра в Facebook.

По дополнительным вопросам в кинотеатре зрителям посоветовали «обращаться в Министерство культуры Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что администрация кинотеатра «Пионер» не отменяла сеансы показа фильма «Смерть Сталина», лишенного прокатного удостоверения.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию с «бунтом» кинотеатра «Пионер».