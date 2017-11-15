Московский кинотеатр устроил бунт из-за «Смерти Сталина»

Несмотря на решение Минкульта приостановить показ скандальной комедии «Смерть Сталина», нашлись те, кто не подчинился такому распоряжению. Один из столичных кинотеатров с большим успехом показывает британское кино, и даже обосновывает свои действия юридически. Какое наказание теперь грозит «бунтовщикам»?

Столичный кинотеатр «Пионер» в пятницу продолжал распродавать билеты на британскую комедию «Смерть Сталина», несмотря на отзыв у ленты прокатного удостоверения и даже несмотря на визит полицейского наряда в стены самого кинотеатра.

Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, несколько сотрудников полиции, один из которых – участковый, около 14.00 прошли в здание кинотеатра. Источник не уточнил цель визита. Как сообщила в своем «Твиттере» очевидица, журналистка Ольга Циховлас, один из полицейских шутил, что пришел «посмотреть фильм».

«Следователи из СК по Западному округу Москвы начали проверку кинотеатра по статье «Экстремизм». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – написал Telegram-канал Mash. Однако сам СК устами своего представителя Юлии Ивановой эти слухи вскоре опроверг.

«Думаю, что история эта закончится каким-то небольшим штрафом, не более. Закрытия кинотеатра я не ожидаю, так как он, насколько я знаю, принадлежит бизнесмену, который является лучшим другом министра культуры и его соратником», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов, добавив:

«Вряд ли кинотеатр будет закрыт из-за такой ерунды. Потому здесь нужно какое-то символическое наказание, чтобы другим неповадно было».

Сам конфликт Разлогов склонен рассматривать как борьбу кинотеатров «против цензуры». «Это не бизнес-интересы, это принцип. Кинотеатр, в случае чего, может объявить, что у них был фестивальный показ, и они окажутся абсолютно защищенными, – предположил кинокритик. – Так что нас может ждать много интересного в этой истории».

Как известно, «Пионер» входит в сеть, принадлежащую миллиардеру Александру Мамуту. Это обстоятельство дало наблюдателям повод расценить поступок кинотеатра как выпад магната против министра культуры Владимира Мединского. Как сказал изданию Inc. Со один из топ-менеджеров кинобизнеса, «Пионер» теперь могут закрыть. Это зависит от решения Минкульта, который, однако, может и ограничиться штрафом. Минкульт еще накануне пригрозил возбудить против «Пионера» дело об административном правонарушении.

Как известно, неделей ранее Ассоциация владельцев кинотеатров, в которую входит и сеть Александра Мамута, обвинила Мединского в разрушении киноиндустрии.

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Между тем у «Пионера» есть свой юридический довод. Как пояснили РИА «Новости» в кинотеатре, в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать. Поэтому кинотеатр – по его версии – продолжает показы в полном соответствии с законом.

Спустя несколько часов полицейские покинули «Пионер». Причины своего визита они комментировать не стали. Обстановка в кинотеатре в этот момент была спокойная. Посетители активно интересовались, есть ли билеты на «Смерть Сталина», однако им отвечали, что все распродано до 3 февраля.

Зачем же приходила полиция? Чтобы зафиксировать факт показа фильма «Смерть Сталина», у которого было отозвано прокатное удостоверение, предположил председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. «Думаю, кинотеатр «Пионер» все делает правильно. Наличие чего-то неправильного должна устанавливать экспертиза. Тут же прокатное удостоверение было отозвано исключительно на основании личного мнения людей, хотя и уважаемых», – пояснил Березин.

«Смерть Сталина» продолжает сталкивать между собой российских политиков, в том числе и кандидатов в президенты. Если кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин ранее назвал его кощунством, депутат Госдумы от «Справедливой России» Елена Драпеко требовала если не запретить, то хотя бы приостановить его показ, то депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев в пятницу, наоборот, призвал крутить эту ленту во всех российских школах.

На ваш взгляд Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи? Да

Нет



В интервью газете ВЗГЛЯД Дегтярев уточнил, что его точка зрения в целом совпадает с отношением к фильму лидера ЛДПР Жириновского. По словам депутата, он в принципе против закрытия кинотеатров, а фильмов вообще должно быть много и разных.

«Пионер», я надеюсь, не пострадает. Аккуратнее надо с чувствами верующих и героями, признанными святыми. А «Смерть Сталина» – абсолютно нормальный фильм, я его посмотрел с Владимиром Жириновским и несколькими депутатами. Нужно самим было снять что-то о тех трагичных днях 1953 года, а не ждать, пока иностранцы это сделают», – посетовал депутат, напомнив, что об этой эпохе уже обнародовано так много интересных мемуаров. Дегтярев только оговорился, что не стоит называть его «комедией», поскольку он не нашел в картине ничего смешного.

Поздно вечером «Пионер» объявил в своем «Фейсбуке»: начиная с субботы он все же отменяет сеансы скандальной комедии. «Дорогие друзья, по независящим от нас причинам с 27 января кинотеатр «Пионер» вынужден прекратить показы фильма «Смерть Сталина». Деньги за билеты будут возвращены, – обещает администрация. – По всем вопросам просим обращаться в Министерство культуры Российской Федерации».