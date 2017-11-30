Британский медведь незаслуженно оскандалился в России

Фильм «Приключения Паддингтона – 2», ставший мировым чемпионом по количеству хвалебных отзывов, получил в России скандальную славу. Конфликт между Минкультом и прокатчиками завершился «боевой ничьей», и в минувшие выходные комедия о приключениях медведя-сладкоежки вышла в российский прокат, показав, что между нами и британцами немало общего.

Перед тем как оказаться в центре скандала с выдачей прокатных удостоверений в России, семейная комедия «Приключения Паддингтона – 2» установила международный рекорд по количеству благожелательных отзывов кинопрессы. Проще говоря, еще ни одна лента в истории не получала такого количества положительных рецензий и никогда еще положительные рецензии не следовали одна за другой в столь длинном бесперебойном ряду.

Эта рецензия тоже не является исключением: увидеть вежливого медвежонка и оценить тонкий английский юмор действительно стоит. Как минимум потому, что эта семейная комедия обладает определяющим для семейных комедий достоинством – она действительно смешная.

Пара чисто американских гэгов, связанных с гигиеной главного героя, растворилась в калейдоскопе недомолвок, игры слов и аллюзий, столь любимых британцами. Английский юмор стал отличительной чертой национального колорита: шутки не бьют своей пошлой откровенностью или стереотипными ходами. И в этом смысле фильм кардинально отличается от большинства современных мультфильмов с их набором шаблонов.

Остается отдать должное писателю Майклу Бонду, придумавшему истории про Паддингтона – он внес свою лепту в популярность английских волшебных медведей наравне с Аланом Александром Милном и его Винни-Пухом. К чести российских переводчиков, они неоднократно провели параллели между Пухом с голосом Евгения Леонова и Паддингтоном, сделав тем самым последнего и ближе к нам, и роднее. В этом смысле российский и английский юмор оказываются похожи: мы не боимся посмеяться над собой – и ценим тех, кто дает нам возможность посмотреть на себя со стороны.

Для ребенка эта история – про волшебную силу добра и сладостей. Про смелость, которая берет если не города, то отдельно взятую тюрьму. Про то, что гораздо интереснее честно заработать на подарок любимому человеку, чем обременять просьбами других. Про то, что нужно помогать соседям и друзьям (отсылка к теории «малых дел» Чехова и Толстова), видеть счастье в простом через чистые окна и не бояться открыться новому.

Для взрослых этот фильм предоставит возможность вспомнит наряды и музыку из благоговейных 80-х. Попасть в семью, где царят любовь и взаимопонимание, несмотря на двух детей-подростков. И ахнуть, увидев постаревшего Хью Гранта – невозможного красавца с грустными глазами из культовых «Дневников Бриджит Джонс». На сей раз в нем нет даже намека на образ героя-любовника, зато в полной мере представлен актер, попавший в капкан собственного эгоизма и нереализованного потенциала. Его влечет Шекспир, а зарабатывать он вынужден на рекламе собачьего корма «Харчи Гурмэ» в костюме пса.

В конечном итоге это сказка о самом главном – реализации мечты, будь то путешествие в Лондон, хобби, которое приносит счастье, или свобода в принятии решений. Именно поэтому мы так и не узнаем, что стало с сундуком драгоценностей, за которым гоняются персонажи сказки, ведь в концепции Майкла Бонда золото не имеет значения, если оно не апельсиновое и не сладкое на вкус.

На эту тему

Особенно интересна позиция автора касательно вызовов судьбы. Ставя своего мохнатого героя в неприятные и неловкие ситуации (а в этом случае посмеяться над собой – высший пилотаж), автор как бы говорит: «Да, дружок, ты попал в переплет, и это будет еще не раз. Но это не повод сложить лапы и ничего не делать. Борись, иди к цели, ты справишься. Главное – не забывай, что всегда есть те, кто тебя очень любит».

Этот тезис остается одной из главных идей России с ее патриархальным укладом и акцентом на семейные ценности. В фильме их олицетворяют не только матери своих семейств, но и брутальный тюремный повар по кличке Кастет, за резкостью и жесткостью которого скрываются переживания о том, что он недостаточно хорошо готовит. Каждый из героев столкнется с проблемой и выбором – как именно ее решить. А проигрывать будут те, кто смотрит на мир «сквозь раковину вещей», не желая выйти из зоны комфорта.

Удивительным представляется то, что, несмотря на восторги прессы, выходной день, беспроигрышный в этом смысле жанр семейного кино и дополнительную раскрутку через скандал, российская премьера британской сказки про медведя ажиотажа не вызвала, хотя ждали от нее именно ажиотажа.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, российский прокат двух фильмов – «Приключения Паддингтона – 2» и «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» – был перенесен с 18 и 25 января на первый день февраля. Это подняло волну критики со стороны кинопрокатчиков в адрес Министерства культуры, где, в свою очередь, заявили, что кинотеатры не имели права продавать билеты на эти фильмы, не имея прокатного удостоверения.

На этом фоне Ассоциация владельцев кинотеатров России обратилась с открытым письмом к председателю правительства с просьбой запретить Минкульту вмешиваться в их хозяйственную деятельность. В итоге премьера комедии про медведя-иммигранта вышла позже не на неделю, а всего на два дня благодаря личному вмешательству министра Владимира Мединского и режиссера Федора Бондарчука.

Позиция Минкульта заключается в том, что Россия должна продвигать свои национальные фильмы. Еще в 2015 году Мединский предупреждал о намерении переносить премьеры западных блокбастеров, если они совпадут с выходом в прокат российских картин. В тот год был задержан выход восьмой части «Форсажа» ради фильма о советских космонавтах «Время первых». Теперь же не повезло «Паддингтону», так как он пересекся по времени с выходом российской фантастической картины «Скиф».

Ряд актеров и режиссеров выступили в поддержку Минкульта, заявив, что государство имеет право предоставлять преференции отечественным лентам, поскольку зачастую спонсирует их создание и вправе рассчитывать на возврат средств. Однако в случае «Скифа» и «Паддингтона» смешение аудиторий не прослеживается. Оба фильма говорят о том, что свое место под солнцем нужно искать, несмотря на трудности, но рассказывают об этом на совершенно разных языках и как будто бы разным людям.

Таким образом, противостояние русского скифа и британского медведя на сей раз оказалось надуманным. А в центре скандала оказался фильм, который достоин чего угодно, но только не скандала – настолько он умиротворяющий. Налицо тот самый случай, когда интересы России и Британии как бы различны, но в этом нет ни конфликта, ни «большой игры» – только вечные ценности, во многом единые для них и для нас.