Британский медведь незаслуженно оскандалился в России

Взгляд
22 января, понедельник  |  Последнее обновление — 21:34  |  vz.ru
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Россия хочет покорить мир органическим зерном

Россия способна стать лидером и по экспорту органической пшеницыФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Россия нашла новую нишу для развития сельскохозяйственного экспорта. Обладающая огромными площадями земли, не испорченными химикатами и удобрениями, она готовится покорить мир собственной органической продукцией. Внутри страны спрос на «органику» мизерный, зато в развитых странах наблюдается настоящий бум интереса к здоровому питанию.  Подробности...
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Русские избавились от комплекса коллективной неполноценности

Отношение к собственной стране становится здоровымФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Наши граждане считают Россию развитой и уважаемой страной – и это само по себе замечательно. Ведь именно от того, как народ оценивает свое государство, как относится к своему дому, зависит очень многое в нашей жизни. И мы уже не раз убеждались в этом в истории России, особенно в новейшей. Подробности...
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ВМФ достойно решает задачу демонстрации флага

В 2017 году боевые надводные корабли основных классов ВМФ РФ совершили 46 визитов и заходов в 28 портов 27 иностранных государствФото: Murad Sezer/Reuters
В прошлом году для российского флота была характерна гиперактивная демонстрация флага. Это не блажь, а важная составная часть внешней политики влиятельного государства. И наш флот справляется с поставленной перед ним задачей более чем достойно – это тот случай, когда факты говорят сами за себя. Подробности...
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Курды просят защиты Москвы от «фашистского турецкого режима»

Вмешательство США в разборки между курдами и турками может подстегнуть новое террористическое движениеФото: Umit Bektas/Reuters
Название операции «Оливковая ветвь», инициированной Турцией в Сирии, звучит как издевательство. Библейский символ мира явно не имеет отношения к политике, ценой которой могут стать многие человеческие жизни. Но даже если обострение конфликта обойдется малой кровью, его последствия грозят быть крайне неприятными для России. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Домашний ад калифорнийской окраины

Галина Гужвина, преподаватель математики в Политехническом институте (Ecole Centrale) г. Лиона, Франция
Тринадцать детей были обнаружены полицией в семейном доме в Перрисе, штат Калифорния, в состоянии крайнего истощения и в условиях предельной антисанитарии. Это был целый домашний концлагерь, устроенный их родителями. Подробности...

Россия не предавала курдов

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Курды заявили о «предательстве» России. Россия не предавала курдов – потому что она никогда ничего им не обещала. Да, Россия десятилетиями поддерживала курдов – но это было в другой геополитической ситуации. Подробности...
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Политика как бизнес и Грудинин весь в бледном

Александр Христофоров, журналист
Дискурс «крепкого хозяйственника Павла Грудинина» интенсивно смещается в «олигархическую» сторону, а нарисованный поначалу «образ в белом» стремительно бледнеет под прицелами экспертов и журналистов. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария
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        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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          Британский медведь незаслуженно оскандалился в России

          Фильм «Приключения Паддингтона – 2» установил международный рекорд по количеству благожелательных отзывов    22 января 2018, 12:52
          Фото: Heyday Films
          Текст: Виктория Федотова

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          Фильм «Приключения Паддингтона – 2», ставший мировым чемпионом по количеству хвалебных отзывов, получил в России скандальную славу. Конфликт между Минкультом и прокатчиками завершился «боевой ничьей», и в минувшие выходные комедия о приключениях медведя-сладкоежки вышла в российский прокат, показав, что между нами и британцами немало общего.

          Перед тем как оказаться в центре скандала с выдачей прокатных удостоверений в России, семейная комедия «Приключения Паддингтона – 2» установила международный рекорд по количеству благожелательных отзывов кинопрессы. Проще говоря, еще ни одна лента в истории не получала такого количества положительных рецензий и никогда еще положительные рецензии не следовали одна за другой в столь длинном бесперебойном ряду.

          Эта рецензия тоже не является исключением: увидеть вежливого медвежонка и оценить тонкий английский юмор действительно стоит. Как минимум потому, что эта семейная комедия обладает определяющим для семейных комедий достоинством – она действительно смешная.

          Пара чисто американских гэгов, связанных с гигиеной главного героя, растворилась в калейдоскопе недомолвок, игры слов и аллюзий, столь любимых британцами. Английский юмор стал отличительной чертой национального колорита: шутки не бьют своей пошлой откровенностью или стереотипными ходами. И в этом смысле фильм кардинально отличается от большинства современных мультфильмов с их набором шаблонов.

          Остается отдать должное писателю Майклу Бонду, придумавшему истории про Паддингтона – он внес свою лепту в популярность английских волшебных медведей наравне с Аланом Александром Милном и его Винни-Пухом. К чести российских переводчиков, они неоднократно провели параллели между Пухом с голосом Евгения Леонова и Паддингтоном, сделав тем самым последнего и ближе к нам, и роднее. В этом смысле российский и английский юмор оказываются похожи: мы не боимся посмеяться над собой – и ценим тех, кто дает нам возможность посмотреть на себя со стороны.

          Для ребенка эта история – про волшебную силу добра и сладостей. Про смелость, которая берет если не города, то отдельно взятую тюрьму. Про то, что гораздо интереснее честно заработать на подарок любимому человеку, чем обременять просьбами других. Про то, что нужно помогать соседям и друзьям (отсылка к теории «малых дел» Чехова и Толстова), видеть счастье в простом через чистые окна и не бояться открыться новому.

          Для взрослых этот фильм предоставит возможность вспомнит наряды и музыку из благоговейных 80-х. Попасть в семью, где царят любовь и взаимопонимание, несмотря на двух детей-подростков. И ахнуть, увидев постаревшего Хью Гранта – невозможного красавца с грустными глазами из культовых «Дневников Бриджит Джонс». На сей раз в нем нет даже намека на образ героя-любовника, зато в полной мере представлен актер, попавший в капкан собственного эгоизма и нереализованного потенциала. Его влечет Шекспир, а зарабатывать он вынужден на рекламе собачьего корма «Харчи Гурмэ» в костюме пса.

          В конечном итоге это сказка о самом главном – реализации мечты, будь то путешествие в Лондон, хобби, которое приносит счастье, или свобода в принятии решений. Именно поэтому мы так и не узнаем, что стало с сундуком драгоценностей, за которым гоняются персонажи сказки, ведь в концепции Майкла Бонда золото не имеет значения, если оно не апельсиновое и не сладкое на вкус.

          Особенно интересна позиция автора касательно вызовов судьбы. Ставя своего мохнатого героя в неприятные и неловкие ситуации (а в этом случае посмеяться над собой – высший пилотаж), автор как бы говорит: «Да, дружок, ты попал в переплет, и это будет еще не раз. Но это не повод сложить лапы и ничего не делать. Борись, иди к цели, ты справишься. Главное – не забывай, что всегда есть те, кто тебя очень любит».

          Этот тезис остается одной из главных идей России с ее патриархальным укладом и акцентом на семейные ценности. В фильме их олицетворяют не только матери своих семейств, но и брутальный тюремный повар по кличке Кастет, за резкостью и жесткостью которого скрываются переживания о том, что он недостаточно хорошо готовит. Каждый из героев столкнется с проблемой и выбором – как именно ее решить. А проигрывать будут те, кто смотрит на мир «сквозь раковину вещей», не желая выйти из зоны комфорта.

          Удивительным представляется то, что, несмотря на восторги прессы, выходной день, беспроигрышный в этом смысле жанр семейного кино и дополнительную раскрутку через скандал, российская премьера британской сказки про медведя ажиотажа не вызвала, хотя ждали от нее именно ажиотажа.

          Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, российский прокат двух фильмов – «Приключения Паддингтона – 2» и «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» – был перенесен с 18 и 25 января на первый день февраля. Это подняло волну критики со стороны кинопрокатчиков в адрес Министерства культуры, где, в свою очередь, заявили, что кинотеатры не имели права продавать билеты на эти фильмы, не имея прокатного удостоверения.

          На этом фоне Ассоциация владельцев кинотеатров России обратилась с открытым письмом к председателю правительства с просьбой запретить Минкульту вмешиваться в их хозяйственную деятельность. В итоге премьера комедии про медведя-иммигранта вышла позже не на неделю, а всего на два дня благодаря личному вмешательству министра Владимира Мединского и режиссера Федора Бондарчука.

          Позиция Минкульта заключается в том, что Россия должна продвигать свои национальные фильмы. Еще в 2015 году Мединский предупреждал о намерении переносить премьеры западных блокбастеров, если они совпадут с выходом в прокат российских картин. В тот год был задержан выход восьмой части «Форсажа» ради фильма о советских космонавтах «Время первых». Теперь же не повезло «Паддингтону», так как он пересекся по времени с выходом российской фантастической картины «Скиф». 

          Ряд актеров и режиссеров выступили в поддержку Минкульта, заявив, что государство имеет право предоставлять преференции отечественным лентам, поскольку зачастую спонсирует их создание и вправе рассчитывать на возврат средств. Однако в случае «Скифа» и «Паддингтона» смешение аудиторий не прослеживается. Оба фильма говорят о том, что свое место под солнцем нужно искать, несмотря на трудности, но рассказывают об этом на совершенно разных языках и как будто бы разным людям.

          Таким образом, противостояние русского скифа и британского медведя на сей раз оказалось надуманным. А в центре скандала оказался фильм, который достоин чего угодно, но только не скандала – настолько он умиротворяющий. Налицо тот самый случай, когда интересы России и Британии как бы различны, но в этом нет ни конфликта, ни «большой игры» – только вечные ценности, во многом единые для них и для нас.


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