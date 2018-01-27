Пользователи Сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры»

В интернете опубликовано видео тщетных попыток геймеров пройти аркаду Trap Adventure 2, созданную японским разработчиком для смартфонов; ролик посмотрели более 13 млн раз.

В пиксельной игре, напоминающей SuperMario, герой перемещается по тоннелям и перепрыгивает через пропасти с крюками. Когда персонаж наступает на препятствия на пути персонажа, они внезапно исчезают, переворачиваются и обрастают шипами, передает РИА «Новости».

В соцсетях заключили, что эта игра – «зло». «Я чувствую, как во мне закипает ярость, пока я смотрю на это. Какой злой гений создал ее?» – задается вопросом Woxje.

«Ха-ха. Зло. Чистое зло!» – уверен Roysterini.

«Что это за игра дьявола?» – пишет Rodrigo Branco.

«Эта игра тебя просто ненавидит», – считает Robert Jonsson.

BetaPax считает, что безуспешные попытки обойти шипы и ловушки похожи на повседневность. «Выглядит, как моя жизнь», – признается пользователь.

Некоторые пользователи рассказали, что игра причиняет им «невыносимую боль» и вызывает желание что-нибудь разбить. «Я облысею от страданий», – написал LeveLEO.

«Это закончилось бы разлетевшимся на куски телефоном», – добавил Khaled M.

Выпущенное еще в 2016 году приложение стало по-настоящему популярным в январе 2018-го.