Внук Героя СССР убил трех человек на улице имени своего деда

В Королеве на улице имени Героя СССР Валерия Уткина были убиты три человека, по информации СМИ, в преступлении подозревается внук Уткина.

В убийстве трех человек на улице Уткина в городе Королеве признался 49-летний местный житель, сообщает СК по Московской области. Подозреваемый сообщил, что расправился со своим двоюродным братом из-за того, что тот вел асоциальный образ жизни.

«Поскольку мужчины были соседями и проживали в одном частном доме, подозреваемого не устраивало регулярное скопление лиц БОМЖ на территории своего домовладения. 23 января между подозреваемым и потерпевшим произошел очередной конфликт. В результате мужчина нанес металлическим прутом удар в область головы своего двоюродного брата, его сожительницы и их гостье. После чего поджег дом», – сообщается на сайте СК.

Эксперты нашли на телах погибших множественные телесные повреждения, и заключили, что их смерть носила криминальный характер. Позднее следователи задержали подозреваемого.

В ходе грамотно организованных и проведённых следственных действий и оперативных мероприятий, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Подозреваемым в тройном убийстве является внук Героя Советского Союза Валерия Уткина по имени Михаил, сообщает «Московский комсомолец». По той же информации, преступление произошло в доме, где до Великой Отечественной войны жил герой.

25 июня 1944 года в бою у деревни Святое Озеро Гомельской области рота под командованием старшего лейтенанта Валерия Уткина отражала контратаку противника, наступавшего при поддержке пяти САУ «Фердинанд». В критический момент боя командир бросился с противотанковой гранатой под одну из машин и подорвал ее, сорвав наступление гитлеровцев ценой своей жизни. Звание Героя СССР Валерию Степановичу было присвоено 23 августа 1944 года посмертно.