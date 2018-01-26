Наставники конкурса «Лидеры России» начали выбирать финалистов

В пятницу, 26 января, стартовал процесс выбора наставниками финалистов конкурса «Лидеры России».

Как сообщается на сайте конкурса, через свои личные кабинеты наставники получили доступ к профилям участников и будут изучать их анкетные данные, видеоинтервью, резюме, эссе, персональные отчеты по результатам оценочных мероприятий.

Каждый наставник может посмотреть и отметить любого финалиста.

В финале, который состоится с 6 по 11 февраля в Сочи, встретятся 300 самых сильных участников конкурса, победителями станут сто человек. В качестве награды они получат возможность консультироваться с известными наставниками – представителями крупного бизнеса и высокопоставленными чиновниками.

Ранее первый замглавы администрации президента Секргей Кириенко в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал о непредвиденных трудностях в ходе конкурса «Лидеры России». До этого он не исключил трудоустройства победителей конкурса в АП.

В ходе второго полуфинала конкурса для участников из Центрального федерального округа Кириенко заявил, что всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» будет проходить ежегодно.