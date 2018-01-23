Кириенко не исключил трудоустройства победителей конкурса «Лидеры России» в АП

Некоторые участники конкурса для управленцев «Лидеры России» могут быть приглашены на работу в Администрацию президента России, заявил ее первый замглавы Сергей Кириенко.

«Собираюсь это сделать», – ответил Кириенко на вопрос журналистов, не планирует ли он присмотреть себе сотрудников из числа участников конкурса, передает ТАСС.

По его словам, определенное количество вакансий в АП «было зарезервировано». «Собираюсь присмотреть (сотрудников, – прим. ВЗГЛЯД) в ходе финала», – добвил он.

При этом Кириенко напомнил, что условием проведения конкурса «специально не было назначение на должности». Кроме того он не уверен в том, что все победители конкурса захотят идти в министерства, ведомства или в администрацию президента.

«Но всем финалистам мы такой вопрос задаем. Вакансии у нас предусмотрены; с теми, кому это интересно и кто нам интересен, я надеюсь поговорить в ходе финала», – отметил Кириенко.

Также он отметил, что финалистам конкурса «Лидеры России» поставят оценки сочинские школьники.

«Одно из заданий участников финалов: они расходятся по школам в 9-й, 10-й, 11-й классы, а их задача – прочитать лекцию о лидерстве на своем примере. Оценивать результаты будут сами школьники», – заявил Кириенко, отметив, что победители конкурса должны не только уметь проявлять управленческие качества, но и уметь вовлекать в работу других.

«Это надо проверить в практической деятельности», – пояснил первый замглавы АП.

Также он проинформировал, что финал конкурса пройдет 7-10 февраля в Сочи, а 11 февраля состоится подведение итогов.

Конкурс «Лидеры России» проводится Администрацией президента России и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения Владимира Путина. В финал конкурса прошли 300 человек.

Больше всего среди финалистов оказалось специалистов из сферы услуг – 45%, на втором месте выходцы из промышленности (22%), на третьем – образование, IT и наука. Чиновников из тех, кто вышел в финал, всего 7%. Самыми успешными оказались участники – руководители высшего звена. Их оказалось 35%, руководителей среднего звена – 25%, глав организаций – 13%. Женщин в финале осталось всего 16%.

Финалистов до 35 лет – 45%, но большинство (55%) старше. Опрос финалистов показал, что в топе полученных ими в вузах профессий – экономика, финансы и кредит, менеджмент, юриспруденция и инженерные специальности. Финалистов вдохновляют такие личности, как Петр I, Петр Столыпин, Александр II и Александр Суворов, Екатерина Великая.

Напомним, в ходе второго полуфинала конкурса для участников из Центрального федерального округа Кириенко заявил, что всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» будет проходить ежегодно.