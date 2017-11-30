Кириенко рассказал о непредвиденных трудностях в ходе конкурса «Лидеры России»

Взгляд
24 января, среда  |  Последнее обновление — 10:24  |  vz.ru
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Иностранная фальшивка вытесняет из российских магазинов настоящий сыр

То, что выглядит как сыр, далеко не всегда является таковымФото: Александр Рюмин/ТАСС
Запрет на поставки европейского сыра в Россию, казалось бы, должен был привести к расцвету отечественного производства – но все оказалось куда сложней. Российские производители разоряются из-за массовых поставок импортной фальшивки, которая выглядит в магазинах как настоящий сыр, но стоит гораздо дешевле. Свою роль в таких махинациях сыграли, разумеется, Украина и Белоруссия. Подробности...
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«Единой России» предложили новые варианты названия

Бренд «Единая Россия» создали 16 лет назад Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер ШаймиевФото: Сергей Величкин/РИА Новости
Руководство «Единой России» признало, что не всегда выглядит в глазах электората наилучшим образом, и собирается «перенастроить» партию. Речь идет «и о смысловой перезагрузке партии, и об актуализации фирменного стиля». Не исключено, что среди прочего будут предлагаться самые радикальные идеи, в том числе о переименовании ЕР. И идеи нового названия уже высказываются. Подробности...
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Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает ботаников

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
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Американцы стыдятся своего голода

О кризисе с нехваткой продовольствия в США говорят с 2009 годаФото: Christopher Aluka Berry/Reuters
О том, что средний класс США стремительно нищает, теперь говорят открыто. Но то, что многие модные диеты, включая веганство, связаны с банальной нехваткой денег на продукты, признавать пока стесняются. В 2016 году к «новым голодным» относили 41,2 млн американцев. Неужели «страшилки», некогда изобретаемые советской пропагандой, стали реальностью? Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Дональд Трамп готовится к «ограниченной ядерной войне»

Дмитрий Родионов, политолог
Казалось бы, кризис вокруг Корейского полуострова начал худо-бедно разрешаться. Северная и Южная Корея уже договорились о том, что северяне примут участие в Олимпиаде, пройдут на открытии одной колонной. Но не тут-то было. Подробности...

Все извращено – от гимна до исторических персонажей

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
А почему бы не снять черную комедию о любовных похождениях Кеннеди? Представляю Джима Керри в роли Джона, который сбегает с заседания Генассамблеи ОНН, чтобы в туалете отодрать девку. Подробности...
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Союзники по блоку НАТО воюют между собой

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Условия, выдвинутые Россией, курдов не устроили. Что ж, это их выбор. Мы рассказали курдам о готовящейся против них операции, предложили свою помощь, объяснили, чего хотим взамен. Ну и где тут предательство? Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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      Путин окунулся в прорубь

      Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянин
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      Обсуждение: 10 комментариев
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Кириенко рассказал о непредвиденных трудностях в ходе конкурса «Лидеры России»

             23 января 2018, 22:06
          Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
          Текст: Олег Москвин

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          Задача – создать социальные лифты, создать условия для проявления, самореализации молодых талантливых управленцев, заявил газете ВЗГЛЯД первый заместитель руководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко о главной цели конкурса «Лидеры России». До финала стартовавшего в прошлом году конкурса остались считанные дни.

          Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что самая главная задача конкурса «Лидеры России» была поставлена президентом страны.

          «Я напоминаю, что конкурс проводится по прямому поручению Владимира Владимировича Путина, я на прошлой пресс-конференции сказал, что он внимательно следит за развитием конкурса. Задача – создать социальные лифты, создать условия для проявления, самореализации молодых талантливых управленцев. Это глобальная стратегическая задача для страны», – сказал Кириенко.

          Он подчеркнул, что поставленная президентом задача заключалась и в том, что конкурс должен быть абсолютно объективен и прозрачен, и «экспертная группа может подтвердить: никто из заказчиков или руководителей никогда не вмешивался в процесс».

          «Никто не задавал экспертам вопросы «кто у нас там побеждает, кто там проигрывает?» Поэтому знакомлюсь с результатами полуфиналов, когда они уже состоялись и эксперты составили свой вердикт. А наблюдательный совет проверяет, чтоб все было объективно и законно и рассматривают жалобы. Поэтому сейчас списки есть, но это пока не публичные данные», – сообщил Кириенко.

          Он также рассказал о сложностях, возникших у организаторов в регионах. Главная из них в том, что число участников оказалось очень велико, из 72 тысяч человек прошли только 600, причем организаторы сделали два полуфинала вместо одного.

          «Мне ужасно жалко. Я понимаю, что большое количество очень талантливых людей даже не попало в полуфиналы. Но у каждого из них есть возможность поучаствовать и в этом году. Каждый из них все равно получил отчет. Чуть менее подробный, чем у тех, кто вышел в полуфиналы», – рассказал Кириенко.

          Он добавил, что сейчас обсуждаются возможности выстроить взаимодействие и коммуникацию «со всеми участниками конкурса в перерыве между самими конкурсами».

          «Ребята обмениваются, они передают друг другу интересные списки литературы, рассказывают об успешных кейсах и удачно решенных управленческих задачах. То есть нам крайне важно не потерять этих ребятах. В этом, наверное, заключается важнейшая сложность: много ребят не дошло до полуфинала, надо с ними работать», – пояснил первый заместитель руководителя кремлевской администрации.

          Ранее в ходе брифинга Кириенко сообщил также, что оценки финалистам конкурса «Лидеры России» поставят сочинские школьники.

          «Одно из заданий участников финалов: они расходятся по школам в 9-й, 10-й, 11-й классы, а их задача - прочитать лекцию о лидерстве на своем примере. Оценивать результаты будут сами школьники», - сказал он, отметив, что победители конкурса «Лидеры России» должны не только уметь проявлять управленческие качества, но и уметь вовлекать в работу других.

          «Это надо проверить в практической деятельности», – пояснил Кириенко, добавив, что финал конкурса пройдет 7-10 февраля в Сочи, а 11 февраля состоится подведение итогов.

          Что касается победителей конкурса, которых в итоге должно остаться только сто, то у них есть шанс быть принятыми на работу в администрацию президента, а также занять посты в министерствах и ведомствах, заявил Кириенко.

          «У нас зарезервированы должности. Надеюсь присмотреть (кандидатов) в течение финала», - заявил он, отметив, что с теми, «кому это интересно и кто нам будет интересен», он надеется поговорить 7-10 февраля.

          Между тем, добавил он, «не факт, что все победители захотят прийти на работу в федеральные министерства и ведомства или в администрацию президента».

          «Поэтому мы сейчас всем финалистам такой вопрос задаем. Напомню, что мы из них хотели сформировать кадровый костяк программы обучения в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Тот поток обучения управленцев для государственной службы, из которого президент страны целый ряд людей отобрал для назначения на высокие посты в регионах Российской Федерации, федеральных министерствах и ведомствах», - цитирует Кириенко «Интерфакс».

          Вместе с тем, по его словам, «поскольку участвуют у нас не только госслужащие, но и те, кто не собирается на госслужбу», изначально «по отношению к этому конкурсу сознательно не было заявлено условие назначения на должности».

          В качестве примера Кириенко привел топ-менеджеров крупных компаний, которые на соответствующий вопрос заявляли, что не собираются уходить с работы, а воспринимают конкурс как испытание, попытку доказать себе и, может быть, своему начальству свои возможности.

          Напомним, полуфиналы Всероссийского конкурса «Лидеры России», инициатором которого был президент Владимир Путин, ранее завершились.

          «Лидеры России» - это первый из тринадцати проектов в рамках открытой проектной платформы «Россия – страна возможностей». Она рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров, школьников. Эти люди могут, - причем совершенно бесплатно, - поучаствовать в проектах платформы, которые должны сыграть для них роль социального лифта, поддержки карьерного и профессионального роста.

          Конкурс «Лидеры России» ориентирован на молодых, но уже состоявшихся управленцев, имеющих опыт руководящей работы. Его оператором является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.  Всего на конкурс поданы сотни тысяч заявок почти со всех регионов страны. Специально для «Лидеров России» разработана особая программа тестирования, не имеющая аналогов в мире.

          На открытом конкурсе, в жюри которого входят авторитетные и успешные люди, определены триста финалистов. Победители финала получат грант в размере миллиона рублей. Именно такая сумма не случайна - она рассчитана из примерной стоимости программы МВА.

          Потратить грант можно будет только на дополнительное образование или повышение квалификации. Кроме того, финалисты могут стать участниками специальной программы развития кадрового управленческого резерва, а также, что особенно важно, получат возможность целый год общаться с наставниками – лучшими и самыми известными управленцами страны.

          Не будут забыты и другие, не прошедшие в финал, но показавшие неплохие результаты участники конкурса. Для них будут обозначены кадровые перспективы в их регионах.

          На участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок. Все этапы регистрации, в том числе видеоинтервью, прошли 89 тысяч. В компьютерных тестах на знания и способности участвовало 78 тысяч курсантов. Из 12,5 тысяч человек, допущенных к тестам на управленческие навыки, в полуфинал вышли около 2600 участников, а в финал – 300 человек.

          В конкурсе участвовали представители всех 85 регионов. В финале представлено 54 региона. Возраст конкурсантов колеблется от 24 до 49 лет. Количество женщин-финалисток составляет 16%. 45% участников финала заняты в сфере услуг, у 74% финалистов есть дети, причем 11% воспитывают троих-четверых детей.

          Среди исторических деятелей, оказавших наибольшее влияние на финалистов, - по словам самих финалистов, - оказались Петр I, Петр Столыпин, Екатерина II, Александр Суворов и Александр II.


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