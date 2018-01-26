Ударившего стюардессу пассажира бизнескласса задержали в Москве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция возбудила уголовное дело и задержала пассажира бизнес-класса, который на рейсе «Москва – Нью-Йорк» устроил дебош.

«Инцидент произошел на борту воздушного судна, выполняющего рейс «Москва – Нью-Йорк». Пассажир бизнес-класса грубо нарушал общественный порядок, использовал нецензурную лексику, не реагировал на замечания и создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров. Кроме того, фигурант нанес удар в область лица бортпроводнице», – сказала Волк.

Стюардесса обратилась с заявлением в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте МВД. После этого полиция возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» ч. 1 ст. 213 и ст. 116 УК в отношении 38-летнего жителя Москвы.

По возвращении в Россию дебошира задержали сотрудники транспортной полиции.

Напомним, в октябре на рейсе «Москва – Нью-Йорк» уже случался похожий инцидент. Пассажир бизнес-класса ударил бортпроводницу и подрался с другим пассажиром. Позднее выяснилось, что дебоширом был директор проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития Алексей Черекаев.