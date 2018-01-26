Эксперты рассказали о референдумах в день президентских выборов

Практика голосования по проектам благоустройства одновременно с общенациональными выборами распространена по всему миру, – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. На пресс-конференции, где был представлен соответствующий доклад, также зашла речь о работе наблюдателей от НКО на выборах 18 марта. Член СПЧ Александр Брод рассказал о приглашении иностранных наблюдателей в Крым.

Член Общественной палаты России, политолог Максим Григорьев представил в пятницу в ТАСС доклад «Референдумы и голосование по благоустройству территорий в день президентских выборов». «Практика голосования по проектам благоустройства в момент проведения важных общенациональных выборов распространена по всему миру, – отметил Григорьев. – Такая практика, в частности, принята в Соединенных Штатах, ­– проходят голосования по темам, актуальным для отдельных штатов», – пояснил член Общественной платы Максим Григорьев.

Так, к примеру, в штате Мэн в 2008 году, одновременно с выборами президента (на которых предстояло выяснить, кто победит, Барак Обама или Джон Маккейн), прошел референдум по вопросам, надо ли открывать казино в штате, и нужно ли одобрить выпуск гособлигаций для поддержки федеральной программы строительства очистных сооружений. Одновременно, в одном из городов штата Колорадо проходил опрос ­– следует ли ассигновать некую сумму на строительство школ. Похожая практика сложилась во Франции и Швейцарии, где референдумы являются традиционной формой проявления гражданской активности, отмечается в докладе.

Отметим, что аналогичный опыт стараются перенимать и в России. Так, например, ранее ТАСС сообщал, что в Москве депутаты муниципального совета района Кунцево, Академический и Якиманка высказывали провести районные референдумы по вопросам благоустройства 18 марта – в день выборов президента России.

По завершении презентации доклада речь пошла об участии представителей гражданского общества в наблюдении собственно за президентскими выборами. Григорьев рассказал, что Российский союз молодежи (РСМ) и Всероссийское общество охраны природы (ВООП) предложат Общественной палате и региональным общественным палатам направить 10 тысяч своих активистов в качестве наблюдателей. Председатель РСМ Павел Красноруцкий передал Григорьеву список активистов, готовых стать общественными наблюдателями на выборах. «Мы подготовили списки, здесь 4834 человека. Это те самые люди, которые потенциально будут участвовать в общественном наблюдении», – сказал руководитель молодежной организации.

«В регионах сейчас идет активная работа с участием общественных палат, заключаются договоры с некоммерческим организациями. Скоро начнется обучение наблюдателей, в этом помощь оказывает наша организация – Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль», подключаются местные правоведы. Также ориентируемся на поддержку экспертов Общественной палаты», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

Он также сообщил, что возглавляемое им НКО пригласила в Крым группу международных экспертов, правозащитников и журналистов из европейских стран в качестве наблюдателей за выборами президента. Региональная общественная палата Крыма уже дала на это свое согласие, сообщил Брод. Он допускает, что международных экспертов, конечно, «не погладят по головке» за приезд в Крым – возможно, в отношении наблюдателей «будут определенные санкции». Но эти «зарубежные эксперты рассматривают территорию Республики Крым, как составную часть России, и они хотят понаблюдать за выборами», – подчеркнул член СПЧ.