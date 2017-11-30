В Сети появилось объявление о продаже «автомобиля Николая II»

Коллекционер из Германии выставил на продажу Rolls-Royce, который якобы принадлежал последнему русскому монарху. Стоимость раритета составляет 4 млн евро.

В описании автомобиля, который был выпущен в 1914 году, говорится, что с 1905 по 1924 года модель Rolls-Royce Silver Ghost была наиболее технически совершенной. Объем двигателя составляет 7,4 литра, а мощность – 82 лошадиные силы.

Подпись к объявлению на Avto.ru гласит: «Машина русского царя 1914! Уникальная! Одноразовое производство! На дальнейшие вопросы будут даны серьезные ответы. Автомобиль находится в Германии». Никаких доказательств того, что автомобиль действительно принадлежал Николаю II, в открытом доступе не представлено.

Сообщается, что у кабриолета Rolls-Royce богатая история: он был приобретен коллекционером и выставлялся в его казино в Лас-Вегасе. «Затем перешел в руки другого коллекционера и был спрятан в бункере в Германии. После его смерти раритет был утерян, пока бункер не был случайно найден. Последний раз автомобиль выставлялся на продажу на аукционе в Германии в 2013 году за 5,5 млн евро».

Известно, что это самый дорогой автомобиль, выставленный на сайте.