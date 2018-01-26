Манчини связал трансферы «Зенита» с пожеланием Путина

Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини заявил, что клуб прислушивается к пожеланию президента России Владимира Путина приглашать русских игроков.

«Что касается новых футболистов, то я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится. К тому же сам президент (Владимир) Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся», – передает официальный сайт «Зенита» слова Манчини.

Отметим, что в зимнюю паузу в «Зенит» из клуба «Тосно» перешел нападающий Антон Заболотный, при этом сразу несколько россиян, по всей вероятности, покинут клуб в ближайшее время.

Напомним, в октябре 2017 года президент России Владимир Путин в разговоре с президентом петербургского «Зенита» Сергеем Фурсенко удивился количеством иностранцев в составе команды, вышедшем на игру против испанского «Реала Сосьедад».

Сообщалось также, что президент выступает за более жесткий лимит на легионеров в российском футболе.