СМИ: Автомобиль кортежа Трампа намеренно сбил полицейского в Давосе

В Давосе автомобиль из кортежа президента США Дональда Трампа намеренно сбил пытавшегося остановить его полицейского.

По данным местного издания «Блик», инцидент якобы произошел вечером в четверг при попытке полицейского остановить белый автомобиль марки BMW X5 со швейцарскими номерами, который входил в колонну Дональда Трампа, передает ТАСС.

Вместо того чтобы остановиться, водитель BMW прибавил скорость и ударил полицейского правым крылом.

Происшествие было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Полицейский не получил серьезных травм, так как успел отскочить в сторону, что ослабило удар.

Официальные комментарии американской или швейцарской сторон пока не поступали.

Отмечается, что в пятницу Дональд Трамп должен выступить с речью на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме.