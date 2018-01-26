При пожаре в южнокорейской больнице погибли более 40 человек

В результате пожара, произошедшего в больнице южнокорейского города Мирян, погибли не менее 41 человек, еще 79 пострадали, девять из которых находятся в тяжелом состоянии.

Огонь в отделении неотложной помощи вспыхнул на первом этаже главного здания примерно в 07.30 по местному времени (01.30 мск). В это время внутри больницы находились не менее 111 пациентов и сотрудников, передает ТАСС со ссылкой на Ренхап.

Пламя удалось погасить лишь через полтора часа. К этому времени многие погибли от отравления продуктами горения.

При этом более 50 человек удалось спасти, переместив в соседние медицинские учреждения. Еще 94 человека были эвакуированы из расположенного неподалеку дома престарелых.

Напомним, в 2014 году жертвами пожара в медицинском центре южнокорейского города Чансон стал 21 человек.