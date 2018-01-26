Россию заподозрили в торговле северокорейским углем

По словам неназванных источников из разведки неких западноевропейских стран, северокорейский уголь, возможно, был поставлен в Южную Корею и Японию через Россию в нарушение санкций Совета Безопасности (СБ) ООН.

В материале Reuters утверждается, что после августа 2017 года, когда СБ ООН запретил закупать у Пхеньяна основные экспортные товары, КНДР якобы перевозила уголь в российские порты Находка и Холмск «по меньшей мере три раза», передает ТАСС.

В статье утверждается, что «доставленный из КНДР» уголь в России якобы погрузили на суда, доставившие его в Южную Корею и Японию.

При этом Reuters признает, что не может утверждать, что в Южную Корею и Японию был доставлен именно тот уголь, который якобы был привезен из КНДР.

Напомним, на прошлой неделе глава Госдепа Рекс Тиллерсон выступил с утверждением, что Россия якобы выполняет не все санкции, введенные в отношении Северной Кореи. Между тем МИД России уже не раз опровергал подобные заявления.