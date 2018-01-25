Госдума и Совфед разрешили противоречия по закону о притравке

Члены согласительной комиссии Госдумы и Совета Федерации, работающей над законом о запрете контактной притравки собак на животных, нашли компромисс.

«Сегодня мы очень серьезно продвинулись и подписали концептуально согласованный текст, который устраивает обе стороны. Конечно же, мы не допускаем жестокого обращения с животными какими бы то ни было способами», – приводит слова депутата Николая Николаева пресс-служба «Единой России».

По его словам, члены комиссии договорились, что в случае, если животное каким-либо образом ограничено в движении, возможностях и в «обороноспособности», то подготовка собак допускается только с использованием ограждения.

«Если медведь бежит по чистому полю, он может сопротивляться, и никак не ограничен в свободе – по сути это является охотой. Здесь мы, конечно же, не можем каким-либо образом ограничивать деятельность охотника, молодой собаки, которую он обучает... Но как только этот медведь находится в каком-то загоне, на привязи или еще каким-то образом ограничен: ему закрыли глаза, «варежки» одели – в этом случае контакт не допускается», – отметил Николаев.

В середине января Госдума отказалась от преодоления вето Совфеда по закону о притравке.

Напомним, в декабре Госдума приняла законопроект, запрещающий контактную притравку охотничьих собак и ловчих птиц на живых животных, а также регулирующий работу притравочных станций. Совет Федерации отклонил этот законопроект с предложением создать согласительную комиссию по его доработке. После этого в Госдуме усмотрели конфликт бизнес-интересов сенаторов с законопроектом о притравке.

В последнее время проблема защиты животных вызывает особое внимание как у общественности, так и у властей. В декабре газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о споре экологов и охотников из-за правок в Красной книге.