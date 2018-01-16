Госдума отказалась от преодоления вето Совфеда по закону о притравке

Депутаты Госдумы не будут преодолевать вето, наложенное на законопроект о запрете контактной притравки охотничьих собак на живых животных, и планируют согласовать текст документа до 10 февраля.

«Очень конструктивно прошло заседание. Важно понимать, что когда мы рассматриваем какие-то противоречия, важно понять их суть. Сегодняшнее заседание было исключительно плодотворным, потому что мы поняли и услышали от Совета Федерации суть противоречий», – заявил сопредседатель согласительной комиссии со стороны Госдумы Николай Николае, передает «Интерфакс».

Он также отметил, что участники согласительной комиссии должны проводить дальнейшую работу по уточнению позиций законопроекта. По словам Николаева, следующее заседание комиссии пройдет на следующей неделе. Депутат напомнил, что комиссия должна работать до 10 февраля.

«Нам за этот период нужно прописать признаки той деятельности, которая будет исключать полностью контактную притравку, признаки той деятельности, которая должна быть запрещена, которая как раз подразумевает жестокое обращение, кроме того, мы должны провести еще два экспертных совещания – относительно подготовки ловчих птиц и относительно норных собак», – добавил депутат.

Напомним, в декабре Госдума приняла законопроект, запрещающий контактную притравку охотничьих собак и ловчих птиц на живых животных и регулирующий работу притравочных станций. Совет Федерации отклонил этот законопроект с предложением создать согласительную комиссию по его доработке. После этого в Госдуме усмотрели конфликт бизнес-интересов сенаторов с законопроектом о притравке.

В последнее время проблема защиты животных вызывает особое внимание – как у общественности, так и у властей. В декабре газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о споре экологов и охотников из-за правок в Красной книге.