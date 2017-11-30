Индия начала искать замену российским самолетам-заправщикам

ВВС Индии объявили международный конкурс на закупку шести самолетов-топливозаправщиков, которые должны заменить российские Ил-78; новые российские заправщики также среди претендентов на победу в конкурсе, сообщают СМИ.

Это уже третья попытка индийских ВВС по приобретению новых топливозаправщиков. Сейчас на вооружении ВВС Индии находятся шесть российских Ил-78, которые пытаются заменить, пишет Livefist Defence.

Предполагается, что конкурс пройдет между Airbus A330 MRTT, новым поколением Ил-78М и KC-46A Pegasus производства Boeing.

Отметим, что объявление конкурса в Индии по топливозаправщикам совпало с первым полетом российского Ил-78М-90А. Первый полет длился 35 минут.

Самолет создан на базе тяжелого транспортника Ил-76МД-90А, он предназначен для заправки самолетов дальней и фронтовой авиации в полете.