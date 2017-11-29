Разработчик рассказал о первом полете заправщика Ил-78М-90А

Новейший российский топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет, сообщили в пресс-службе компании «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

«25 января, летный образец перспективного самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А совершил первый полет. Пилотировал самолет шеф-пилот «Ильюшина» Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель Николай Дмитриевич Куимов», – передает ТАСС сообщение компании.

По словам гендиректора «Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшин» Алексея Рогозина, ряд иностранных партнеров уже выразили заинтересованность в приобретении самолета.

«Обновленный Ил-78М-90А совершил сегодня свой первый полет, который длился 35 минут. Новый самолет отличается от своего предшественника модифицированным крылом, новыми двигателями и системой управления, а также имеет большую грузоподъемность и объем перевозимого на борту топлива», – рассказал Рогозин.

Он отметил также, что самолет был создан в интересах ВКС.

Напомним, ранее сообщалось, что новейший топливозаправщик Ил-78М-90А выкатили для летных испытаний.

