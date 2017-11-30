В Китае создали «охотника» за самолетами-«невидимками»

Китайские специалисты разработали самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600, который сможет обнаруживать самолеты-«невидимки», построенные с применением стелс-технологий.

KJ-600 разрабатывается Xian Aircraft Corporation. Предполагается, что самолет в окончательном варианте будет весить 25-30 тонн и иметь два турбовинтовых двигателя FWJ-6C. Экипаж, скорее всего, составит пять-шесть человек.

По словам военных источников, самолет будет базироваться на новом китайском авианосце. Машину оснастят усовершенствованным радаром с активной фазированной антенной решеткой (AESA), которая позволит обнаруживать самолеты-«невидимки», в том числе американские F-22 и F-35, сообщает портал Defense-aerospace.com.

«AESA позволит находить «невидимые» самолеты на очень большом расстоянии», – заявил военный эксперт Ли Джи, добавив, что появление KJ-600 сократит критический разрыв между вооружением Китая и США и улучшит эффективность китайских военных.

Отмечается также, что главное преимущество KJ-600 – это более совершенная система связи и радиолокации, позволяющая работать в значительно более широком спектре сигналов. Это позволит не только контролировать воздушное пространство, но и управлять палубными самолетами, базирующимися на авианосце, координировать их действия в воздухе, «Российская газета».