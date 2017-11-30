Советский спортсмен из Латвии назвал «маразмом» идею прийти на Игры с флагами СССР

Старший тренер латвийской команды по скелетону Дайнис Дукурс назвал «маразмом» желание некоторых российских болельщиков идти на трибуны с символикой СССР в случае запрета российских флагов на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году.

«Дело о русском допинге со стороны выглядит довольно странно. Сначала федерация запрещает им участвовать в Кубке мира, потом создает специальную комиссию, которая в Мюнхенском аэропорте отменяет это решение на основе слов спортсмена о том, что он ничего не принимал. Потом опять обращается в международный арбитраж по этому вопросу», – считает Дукурс.

По его словам, «это все равно, что подавать в суд на себя самого», сообщает Delfi.

«Русские говорят о том, что пойдут на церемонию открытия Олимпийских игр с символикой СССР – красным флагом, серпом и молотом. Несуществующее государство, это вообще маразм», – добавил Дукурс.

Отметим, что сам Дукурс является советским спортсменом, он – чемпион Латвийской ССР 1985 года.

В среду со ссылкой на Оргкомитет ОИ-2018 сообщалось, что МОК запрещает болельщикам проносить российские флаги на трибуны во время Игр в Пхенчхане. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в решении МОК о запрете российских флагов на трибунах болельщиков ничего не говорилось.

В четверг в МОК заявили, что болельщикам нельзя запретить использование российского флага во время Олимпийских игр в Пхенчхане, но это может быть расценено Международным олимпийским комитетом как организованная политическая демонстрация.