Кличко попросил не сравнивать его с Цицероном

На Всемирном экономическом форуме в Давосе мэр Киева Виталий Кличко призвал не сравнивать его в ораторском искусстве с древнеримским политическим деятелем Цицероном.

«Меня могут обвинять, что я не Цицерон, не очень красиво говорю. Но мне безразличны оценки того, как я говорю. Главное – как оценивают то, что я делаю. Важен результат дел, а не слов. Как и в спорте», – цитирует Виталия Кличко издание «Украинские новости».

Также мэр украинской столицы заявил о необходимости поддержки его страны, вне зависимости от симпатий к тому или иному политическому лагерю.

Отметим, что Кличко знаменит своими фразами, которые впоследствии становятся крылатыми и стремительно распространяются в соцсетях. Так, в 2014 году он призвал киевлян «готовиться к земле», а не к зиме, а также запутался, подсчитывая своих подчиненных. Только с третьей попытки объяснил, где находится его жена. А однажды в интервью на радио не смог выговорить слово «тоталитаризм». В Сети даже есть клип с нарезкой высказываний мэра Киева.