МОК представил критерии для допуска россиян к Играм

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из 17 критериев, которые он принимал во внимание при решении о приглашении российских спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Список обширный, но не исчерпывающий, я хотела бы подчеркнуть, что мы также рассмотрели широкий диапазон добытых сведений и других ресурсов. Решения принимались только с согласия всей комиссии на условиях анонимности, каждый случай рассматривался отдельно», – заявила Валери Фурнейрон – глава комиссии, которая определяла список россиян, имеющих право выступить на Олимпийских играх – 2018, передает РИА «Новости».

В списке из 17 пунктов, в частности, значится, что спортсмен исключается из списка потенциальных участников Игр в случае применения к нему санкций со стороны комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, нарушения атлетом антидопинговых правил на протяжении карьеры, а также на основании дополнительных данных, предоставленных международными спортивными федерациями, передает ТАСС.

Напомним, в начале декабря МОК отстранил сборную России от Олимпийских игр, но разрешил «чистым» спортсменам выступать в команде под общим названием «Олимпийские атлеты из России». Однако на этой неделе стало известно, что МОК не допускает до Игр целый ряд лидеров российской сборной в разных видах спорта, причем ранее не замешанных в каких-либо допинговых скандалах.

Главы Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта Джанфранко Каспер потребовали от Баха разъяснить ситуацию с отстранениями российских спортсменов.

Вместе с тем олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева призвала спортсменов и болельщиков без паники реагировать на решение Международного олимпийского комитета не допускать до Игр целый ряд лидеров российской сборной.