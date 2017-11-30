Исинбаева призвала смириться с санкциями МОК против российских спортсменов

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева призвала спортсменов и болельщиков без паники реагировать на решение Международного олимпийского комитета не допускать до Игр целый ряд лидеров российской сборной, а атлетам предложила отстаивать свою правоту в судах.

«Знаю, все спортсмены раздражены и деморализованы, болельщики в замешательстве, у всех нервы на пределе, от неправильных решений и ошибок рукой подать... Дорогие спортсмены, тренеры, болельщики! Прошу без паники!» – написала Исинбаева на своей странице в Facebook.

По ее словам, «отстранение ведущих спортсменов России от участия в ОИ, конечно, шокирует, особенно безосновательные отстранения», однако Исинбаева считает, что «остается только принимать те санкции, условия и критерии для участия наших атлетов в ОИ, которые выдвинуты МОК на сегодняшний день».

Исинбаева подчеркнула, что не защищает МОК, но надеется, что организация «реально основывается на подтвержденных фактах, вынося подобные решения». «Возможно, мы с вами многого не знаем и никогда не узнаем реальные мотивы отстранения тех или иных спортсменов, но сейчас главное не смотреть назад, а идти всем вместе вперед», – добавила она.

Спортсменка также призвала отстаивать свою правоту в судах, а не подбивать атлетов на «неправильные поступки».

«Да – правила, критерии, санкции жестки и несправедливы по отношению к нашей стране, нашим чистым спортсменам, но все, что нам остается, – это принять их и следовать им или цивилизованно защищаться в судах. Мы оказались заложниками ситуации, но выход есть всегда, и мы о нем знаем. Давайте не будем искать лазейки в критериях, выдвинутых МОК по возвращению ОКР членства в МОК, давайте не будем провоцировать наших атлетов на неправильные поступки и высказывания», – подчеркнула Исинбаева.

Напомним, в начале декабря МОК отстранил сборную России от Олимпийских игр, но разрешил «чистым» спортсменам выступать в команде под общим названием «Олимпийские атлеты из России». Однако на этой неделе стало известно, что МОК не допускает до Игр целый ряд лидеров российской сборной в разных видах спорта, причем ранее не замешанных в каких-либо допинговых скандалах.

Главы Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта Джанфранко Каспер потребовали от Баха разъяснить ситуацию с отстранениями российских спортсменов.

В начале декабря Исинбаева также говорила, что решение МОК об участии российских спортсменов в зимних ОИ-2018 под нейтральным статусом является несправедливым, но приемлемым.

Газета ВЗГЛЯД также отмечала и положительные стороны решения МОК.