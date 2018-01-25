Собянин назвал прошедший год самым безопасным в истории Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин на расширенной коллегии столичного ГУ МВД заявил, что 2017 год стал самым безопасным в современной истории столицы: в городе наблюдалось снижение грабежей, хулиганства и тяжких преступлений.

«Выступая перед вами год тому назад, я назвал 2016 год самым спокойным годом современной истории Москвы. Должен сказать, что 2017 год оказался еще более спокойным и безопасным. Стало значительно меньше грабежей, краж, угроз, угонов автотранспорта, хулиганских выходок в пьяном виде – преступлений, которые «больше всего раздражают горожан», – сказал Собянин, передает РИА «Новости».

По его словам, тенденция снижения числа тяжких и особо тяжких преступлений продолжается уже много лет. Вместе с тем Собянин отметил, что в городе все еще остается ряд проблемных вопросов – например, ситуация с незаконным оборотом наркотиков.

Собянин также заявил, что число погибших в результате ДТП в Москве за последние семь лет сократилось более чем в 1,5 раза, благодаря чему Москва стала самым безопасным городом в России по уровню риска гибели в дорожных авариях.

Мэр Москвы отметил, что с учетом всплеска насилия в школах, который произошел в ряде регионов России, правоохранители должны «более тщательно контролировать ситуацию с безопасностью в московских учебных учреждениях».

Начальник столичного главка полиции Олег Баранов в ходе заседания коллегии сообщил, что в Москве стало безопаснее в общественных местах и на улицах, передает ТАСС. По его словам, на 28,7% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Уменьшилось и число тяжких преступлений.

«Количество убийств и покушений на убийство сократилось на 10,3%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 12,8%, изнасилований – на 15,7%», – сказал Баранов.

Также уменьшилось количество грабежей (на 36%), разбоев (на 38,4%), квартирных краж (на 32,5%), угонов автомобилей (на 29,3%). В Москве стало меньше хулиганств (на 14,4%), мошенничеств (на 6,5%) и вымогательств (на 4,2%).

По словам Баранова, московская полиция ликвидировала в 2017 году 18 преступных банд, уголовные дела в отношении 133 их участников направлены в суды. «В 2017 году пресечена деятельность более 1,4 тыс. участников организованных преступных групп и сообществ. Количество совершенных ими преступлений сократилось на 7,6%», – также сообщил Баранов.

Он подчеркнул, что московская полиция раскрыла 40,5 тыс. преступлений, из которых 13,1 тыс. тяжких и особо тяжких. Раскрываемость преступлений в целом по городу, по его словам, возросла до 29,9%.