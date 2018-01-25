СМИ: В Москве ограбили и провезли в багажнике такси оперного певца

Оперный певец Дмитрий Алехин обратился в полицию с заявлением об ограблении.

По словам Алехина, 23 января он возвращался домой на такси. В машине на заднем сиденье сидел мужчина, который в какой-то момент потребовал у певца отдать деньги и начал его душить, передает «РЕН-ТВ».

Водитель такси открыл пассажирскую дверь и начал избивать Алехина. Певец потерял сознание, а очнувшись, понял, что лежит в багажнике машины.

В итоге певца высадили на машине возле заправки и выбросили его телефон и паспорт. Добычей грабителей стали 2 тыс. 500 рублей.

Напомним, бывший участник проекта «Фабрика звезд» и экс-солист группы «Челси» Роман Архипов сообщил, что на него было совершено нападение в центре Москвы.