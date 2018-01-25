ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России с четверга, 25 января, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации «Стар Альянс».

«В деятельности «Стар Альянс» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», – говорится в сообщении на сайте Банка России.

Кроме того, в деятельности банка установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.

«Стар Альянс» не является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января кредитная организация занимала 536 место в банковской системе России.