Женщина не обратила внимания на сбивший ее внедорожник

Жительницу Ярославля сбил внедорожник, но она встала и пошла по своим делам, не обратив внимания на водителя.

В Сети появилось видео, на котором видно, как в Ярославле на пересечении улиц Советской и Ленина автомобиль сбивает женщину, переходящую по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина встает и, не глядя в сторону водителя, продолжает свой путь.

Видео было снято 18 января. Но в сеть выложено позже. Водитель не вышел из машины, а прохожие не обратили внимания на ДТП.

Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения «Ярнет». Впоследствии стало известно, что девушка получила ушибы коленных суставов. Госпитализация ей не потребовалась, сообщает местное издание yarreg.ru.