Волкер отменил поездку в Донбасс, испугавшись плохой погоды

Запланированная на 24 января поездка спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера в Донбасс отменена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в посольстве США в Киеве.

«Мы подтверждаем эту информацию. Поездка Волкера не состоится из-за плохой погоды», – сообщили в дипломатическом представительстве, передает ТАСС.

В среду Волкер останется в Киеве, где у него запланирован ряд встреч с представителями украинской власти.

По данным «Гисметео», в среду в Донецкой области температура воздуха составляет от -6 до -10 градусов, ожидается небольшой снег.

Ранее состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко со спецпосланником президента США по Украине Куртом Волкером.