Порошенко и Волкер обсудили Донбасс

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НОВОСТЬ ЧАСА:Министр спорта оценил возможность бойкота Олимпиады
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Иностранная фальшивка вытесняет из российских магазинов настоящий сыр
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Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает ботаников
Американцы стыдятся своего голода
Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети
Дональд Трамп готовится к «ограниченной ядерной войне»
Дмитрий Родионов, политолог
Казалось бы, кризис вокруг Корейского полуострова начал худо-бедно разрешаться. Северная и Южная Корея уже договорились о том, что северяне примут участие в Олимпиаде, пройдут на открытии одной колонной. Но не тут-то было. Подробности...
Все извращено – от гимна до исторических персонажей
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
А почему бы не снять черную комедию о любовных похождениях Кеннеди? Представляю Джима Керри в роли Джона, который сбегает с заседания Генассамблеи ОНН, чтобы в туалете отодрать девку. Подробности...
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Союзники по блоку НАТО воюют между собой
Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Условия, выдвинутые Россией, курдов не устроили. Что ж, это их выбор. Мы рассказали курдам о готовящейся против них операции, предложили свою помощь, объяснили, чего хотим взамен. Ну и где тут предательство? Подробности...
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На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон
На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нетПодробности...
Девятиклассник напал на школу в Бурятии
Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окнаПодробности...
Путин окунулся в прорубь
Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянинПодробности...
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