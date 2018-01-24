Порошенко и Волкер обсудили Донбасс

Состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко со спецпосланником президента США по Украине Куртом Волкером, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Была высказана «серьезная обеспокоенность» тем, что Россия, как утверждается на сайте президента Украины, не выполняет минские договоренности. Кроме того, в качестве приоритетов названы «консолидация» режима прекращения огня и вывод с Украины «российских войск».

Сообщается, что Порошенко и Волкер ждут от России согласия на «размещение миротворческой миссии ООН» в Донбассе, в том числе на российско-украинской границе.

Закон о «реинтеграции» Донбасса назван частью «общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Стороны отметили приоритетность мирного, политико-дипломатического пути урегулирования ситуации в Донбассе», – говорится в сообщении.

Отметим, что заявления, перечисленные на сайте президента Украины, уже перешли в разряд пропагандистских штампов. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «Россия не является участницей и стороной» конфликта в Донбассе, об этом «говорится в минских договоренностях».

Кроме того, российский лидер Владимир Путин уже указывал, что если Россия передаст Украине контроль над границами с республиками Донбасса, то в регионе может произойти резня, как в боснийской Сребренице.