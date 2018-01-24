Армена Джигарханяна выписали из больницы

Актер и режиссер Армен Джигарханян был выписан из Городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Джигарханян был выписан накануне вечером, передает ТАСС слова источника в медицинских кругах.

Напомним, Армен Джигарханян был госпитализирован 18 января с подозрением на гипертонический криз. Позже стало известно, что причиной госпитализации является вирус.