Стала известна причина госпитализации Армена Джигарханяна

Актер Армен Джигарханян попал в больницу из-за вируса, в лечебном учреждении он пробудет неделю, сообщил его друг Артур Согомонян.

«Армен Борисович сейчас в больнице. Он подхватил где-то вирус, на фоне этого есть некоторые проблемы, и с его букетом болезней мы боимся, что могут быть какие-нибудь осложнения. Поэтому решили, что лучше быть под присмотром врачей. Я думаю, максимум неделя. Я только что разговаривал с врачами, сказали, что ничего страшного нет, он в палате, сейчас к нему еду», – передает РИА «Новости» слова Согомоняна.

Напомним, ранее в четверг источник в медицинских кругах рассказал, что скорая помощь доставила актера и режиссера Армена Джигарханяна в больницу им. Пирогова в Москве.

Осенью 2017 года Джигарханян написал заявление в полицию на супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, обвинив ее в том, что она пытается его убить ради денег. В кабинете в театре Джигарханяна нашли подслушивающую аппаратуру.