Джигарханян госпитализирован в Москве

Скорая помощь доставила актера и режиссера Армена Джигарханяна в больницу им. Пирогова в Москве, сообщил источник в медицинских кругах.

Актер госпитализирован с диагнозом гипертонический криз. Врачи также подозревают «невралгию и вирус». Источник ТАСС сообщил, что у Джигарханяна наблюдается общая слабость. Актер остается в сознании.